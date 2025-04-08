Хотели усмирить нарушителей, а ударили по США: на пути к ребалансировке нефтяного рынка

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия, возглавляющая ОПЕК+, подыграла Дональду Трампу, который ударил по нефтяным ценам, введя пошлины на товары из других стран, пишет EADaily.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

В Эр-Рияде хотят усадить за стол переговоров нарушителей сделки ОПЕК+, превышающих установленные квоты по добыче, однако это может негативно сказаться на сланцевой добыче в США.

Обозреватель Хавье Блас отмечает, что Саудовская Аравия подталкивает ОПЕК к увеличению добычи, чтобы усмирить тех, кто нарушает условия сделки. В мае участники планируют увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. Блас проводит параллели с событиями 1997 года, когда на фоне финансового кризиса в Азии ОПЕК увеличила добычу, что привело к падению цен на нефть ниже 10 долларов за баррель.

Он указывает, что текущая ситуация также может привести к глобальному экономическому потрясению. Низкие цены на нефть, вызванные увеличением добычи и торговой войной США, уже опустили стоимость сырья до уровней 2005 года. Блас считает, что как Белый дом, так и Саудовская Аравия довольны падением цен, так как это поможет Трампу справиться с инфляцией.

Саудовская Аравия, проводя встречу для объявления о повышении добычи, могла одновременно пытаться надавить на нарушителей сделки ОПЕК+ и поддержать Трампа. Блас полагает, что нынешние низкие цены могут не заставить нарушителей пойти на переговоры, а, наоборот, побудить их увеличить добычу, чтобы компенсировать убытки.

В итоге, ситуация может привести к ребалансировке нефтяного рынка и снижению потребления, что негативно скажется на американских компаниях по добыче сланцевой нефти.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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