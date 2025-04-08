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Шакман Моторс раскрывает карты: локализация грузовиков в России — что это значит для автопрома

1:07
Экономика

Компания "Шакман Моторс" совместно с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty планирует локализовать производство коммерческой техники в России. 

Самосвал Shacman
Фото: flickr.com by order_242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самосвал Shacman

Об этом сообщил представитель Shaanxi Ван Сюйлинь на пресс-конференции, передают Известия.

С 2022 года обсуждается вопрос локализации автомобилей Shacman. Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Виталий Киселев добавил, что ведется диалог с губернаторами, однако окончательное решение о месте производства пока не принято.

Также на конференции представители "Шакман Моторс" заявили о готовности устранить претензии от Росстандарта и начать отзывную кампанию для новых и уже использовавшихся грузовиков. Росстандарт выявил несоответствия у грузовика Shacman SX3258, что привело к приостановке действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) с 7 февраля. Претензии касались не новых автомобилей, а тех, что уже находились в эксплуатации.

Уточнения

Претензия у кого-либо (государства, общества, человека и т. д.) — это предъявление своих прав на что-либо, кого-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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