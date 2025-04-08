Осталось всего 50 лет: миру предсказали исчезновение важнейшего ресурса

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мир может столкнуться с неожиданным, но весьма тревожным дефицитом — запасы урана стремительно истощаются, и при нынешних темпах развития атомной энергетики этого стратегического ресурса может не хватить уже к 2080 году.

Фото: panoramio.com by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буровые работы на золодобывающей шахте, месторождение Рывеем

К такому выводу пришли эксперты в свежем совместном докладе Агентства по ядерной энергии ОЭСР и МАГАТЭ, содержание которого приводит ТАСС.

В документе подчёркивается: если не принять экстренных мер по увеличению объемов разведки и добычи, человечество рискует лишиться одной из ключевых опор своей энергетической безопасности.

На фоне стремительного перехода к более экологичным источникам энергии и повышенного внимания к атомной генерации, уран становится не просто ценным, а критически важным элементом. Именно он обеспечивает стабильную работу реакторов и даёт шанс странам сократить зависимость от углеродных источников. Однако ресурсы конечны. Чтобы избежать энергетического кризиса в будущем, уже сегодня необходимо масштабировать добычу и открывать новые месторождения.

Согласно последним данным, в 2024 году Россия занимала шестое место в мире по запасам урана, уступая Казахстану, Канаде, Намибии, Австралии и Узбекистану. Первое место по-прежнему за Казахстаном — именно там сосредоточены крупнейшие мировые резервы урана.

Уточнения

Ура́н — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 92.



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