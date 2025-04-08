Резервы под контролем! Золотой запас России превысил $228 миллиардов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золотого резерва России достигла рекордных $228,95 миллиардов, а его доля в общих резервах составила 35,4%, согласно данным Банка России.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

В марте вложения России в золото увеличились на 5,3%, что позволило обновить предыдущий максимум в $217,4 миллиарда.

Стоит отметить, что стоимость золотого запаса России впервые превысила отметку в $200 миллиардов в октябре 2024 года.

Максимальная доля золота в резервах России была зафиксирована 1 января 1993 года на уровне 56,9%, в то время как минимальная — в июне 2007 года на уровне 2,1%.

По состоянию на февраль 2025 года, Россия занимает пятую позицию в рейтинге стран по объему золотого запаса, согласно "Прайм".

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях.





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