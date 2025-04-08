Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет Алёны Блин: блогерша мечтает о ребёнке от Прохора Шаляпина, но есть одно но
30 минут в день — и ты спокоен: так работает тактильная магия
Простой кекс с вареным сгущенным молоком: пеките два — первый съедается, пока второй остывает
Не дайте себе стать добычей: как защититься от бродячих собак на улице
Цветут как сумасшедшие: что льют под лилии те, у кого всегда идеальная клумба
Город-призрак вернулся из небытия — и теперь у учёных серьёзные вопросы к истории
Съёмная квартира обрела уют — и без единого гвоздя
Трамваи СССР, которые до сих пор ездят: ТОП-5 городов, где гремит ностальгия
Станичный учитель г. Розенберг обратил свое просвещенное внимание на водочную терминологию… — писала газета Московский листок 8 апреля 1902 года

Резервы под контролем! Золотой запас России превысил $228 миллиардов

1:05
Экономика

Стоимость золотого резерва России достигла рекордных $228,95 миллиардов, а его доля в общих резервах составила 35,4%, согласно данным Банка России.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

В марте вложения России в золото увеличились на 5,3%, что позволило обновить предыдущий максимум в $217,4 миллиарда.

Стоит отметить, что стоимость золотого запаса России впервые превысила отметку в $200 миллиардов в октябре 2024 года.

Максимальная доля золота в резервах России была зафиксирована 1 января 1993 года на уровне 56,9%, в то время как минимальная — в июне 2007 года на уровне 2,1%.

По состоянию на февраль 2025 года, Россия занимает пятую позицию в рейтинге стран по объему золотого запаса, согласно "Прайм".

Уточнения

Золотовалютные резервы — государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Садоводство, цветоводство
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть Аудио 
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Сводка с фронта: Запад не верит в контрнаступление ВСУ, Киев тасует оставшиеся резервы Дмитрий Плотников Всё уже открыто до нас, надо только покопаться в земле: лифты и забастовки были ещё в древности Сергей Лебедев Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Потолок съедает уют: что висит над головой и портит даже дорогой интерьер
Бесит! Зеленский начал очень сильно раздражать Дональда Трампа
НАТО отстаёт: раскрыты детали уникального российского оружия
Ты заплатил, а тебя лишили прав — новая схема обмана после ДТП
Абрикосы своими руками: как вырастить дерево с нуля и без затрат
Домашняя косметика из холодильника: 10 продуктов, которые работают не хуже салонных средств
Не стареем, а крепнем! 5 самых лучших упражнений для мужчин после 30 лет
Невинная красавица, которая отнимает воду, урожай и покой на даче
Диана Анкудинова раскрыла правду о шоу Малахова: что её шокировало до глубины души
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.