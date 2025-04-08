Платные дороги набирают ход: доходы Автодора выросли на 50%

Динамика сбора платы за проезд по платным трассам ускорилась по сравнению с 2022–2023 годами.
Изначально "Автодор" планировал собрать в 2024 году 105 миллиардов рублей, но фактические доходы оказались на 16% выше. По итогам 2024 года доходы от сбора платы за проезд по автодорогам выросли на 50% относительно предыдущего года.
Одной из причин роста доходов является высокая востребованность платных скоростных дорог, где интенсивность движения увеличилась на 30% в прошлом году. В "Автодоре" подчеркнули, что полученные средства направляются на ремонт и содержание дорог, возврат привлеченных инвестиций и организацию безопасности дорожного движения, пишет "Ъ".
Ранее также сообщалось, что уход из России французской компании Vinci, одного из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы, не окажет значительного влияния на деятельность "Автодора" в сфере эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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