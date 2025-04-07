Чубайс и Роснано: революция в образовании завершилась провалом — кто заплатит 13 миллиардов

В 2011 году Анатолий Чубайс обещал Владимиру Путину, что разработанное "Роснано" устройство заменит все учебники, избавив школьников от необходимости носить рюкзаки.
Однако планшет, который тогда был представлен, на самом деле был английского производства, а "Роснано" лишь приобрело 25% компании Plastic Logic. Чубайс планировал совершить революцию в российском образовании, опираясь на зарубежные технологии, но эта "революция" оказалась дорогой, передает argumenti. ru.
Дети с энтузиазмом ждали новшеств, ничего не произошло: идея с гибким планшетом не реализовалась, а 13 миллиардов рублей ушли в карманы "Роснано".
Чубайс уехал в Израиль и открыл там центр по изучению России, в то время как прокуратура РФ подала в суд с требованием арестовать его российские активы. Суд согласился с этим требованием.
Неясно, насколько эти активы ценны, но Чубайс оказался в сложной ситуации, и, похоже, к его делам начнут проявлять интерес.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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