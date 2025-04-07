Чубайс и Роснано: революция в образовании завершилась провалом — кто заплатит 13 миллиардов

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2011 году Анатолий Чубайс обещал Владимиру Путину, что разработанное "Роснано" устройство заменит все учебники, избавив школьников от необходимости носить рюкзаки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловой мужчина за столом с планшетом и документами

Однако планшет, который тогда был представлен, на самом деле был английского производства, а "Роснано" лишь приобрело 25% компании Plastic Logic. Чубайс планировал совершить революцию в российском образовании, опираясь на зарубежные технологии, но эта "революция" оказалась дорогой, передает argumenti. ru.

Дети с энтузиазмом ждали новшеств, ничего не произошло: идея с гибким планшетом не реализовалась, а 13 миллиардов рублей ушли в карманы "Роснано".

Чубайс уехал в Израиль и открыл там центр по изучению России, в то время как прокуратура РФ подала в суд с требованием арестовать его российские активы. Суд согласился с этим требованием.

Неясно, насколько эти активы ценны, но Чубайс оказался в сложной ситуации, и, похоже, к его делам начнут проявлять интерес.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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