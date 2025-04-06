Яичный дефицит бьёт по карману: американцы в поисках альтернативы

Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях высокой стоимости яиц американцы ищут другие варианты как для завтрака, так и для пасхального декора.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Исследование Clarify Capital показывает, что более 30% американцев прекратили покупать яйца.

Популярная традиция окрашивания яиц сталкивается с трудностями, и люди начинают проявлять креативность, окрашивая вместо яиц другие продукты, к примеру, зефир, картофель и даже лук. В социальных сетях появляются видеоролики с необычными идеями. Например, блогер Стеф Джильотти предлагает раскрашивать зефир.

Также отмечается нехватка яиц в магазинах — блогерша Лекси Харрисон из Мичигана говорит, что в последнее время яйца часто отсутствуют в продаже.

Некоторые магазины, такие как Trader Joe's, ограничивают продажу яиц одной упаковкой на человека, передает The New York Times.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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