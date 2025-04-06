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Выплавка стали в новых регионах выйдет на новый уровень — подробности с форума Интеграция-2025 в Ростове-на-Дону

1:17
Экономика

Развитие промышленных предприятий в регионах Донбасса и Новороссии позволит увеличить выплавку стали до 7 миллионов тонн к 2030 году. 

Производство стали
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали

Об этом сообщил Сергей Грачев, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ, на форуме "Интеграция-2025" в Ростове-на-Дону.

Грачев отметил, что запущен флагман Южный горно-металлургический комплекс и ДМЗ. В 2024 году ожидается, что выплавка стали составит более 3 миллионов тонн, а к 2030 году вырастет более чем в два раза.

Кроме того, ведутся переговоры с инвестором по программе развития комбината имени Ильича в Мариуполе. Увеличение объемов производства стало возможным благодаря мерам поддержки, созданию свободной экономической зоны и налоговым преференциям, включая нулевой налог на акциз для жидкой стали и обнуление экспортной пошлины на ряд металлургической продукции.

Форум "Интеграция-2025" проходит во второй раз и объединяет представителей федеральных министерств и властей семи регионов России, пишет ТАСС

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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