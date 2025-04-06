Болгария готовится к евро: с 1 июля сократится объём национальной валюты

С 1 июля в Болгарии начнутся значительные изменения с левом за шесть месяцев до вступления страны в еврозону, которое запланировано на 1 января 2026 года.
Центральный банк сообщил, что в это время ожидается сокращение банкнот лева в обращении.
Национальный банк Болгарии опубликовал новые вопросы и ответы, касающиеся введения евро. Одним из важных аспектов является то, что за полгода-год до перехода на евро объем национальной валюты будет сокращаться, так как люди будут превращать их в депозиты в банках для упрощения конвертации в евро.
Опыт Хорватии показывает, что за полгода до перехода на евро объем банкнот сократился на 42,4%. Аналогичные тенденции наблюдались в Эстонии, Латвии и Литве, где сокращение составило 40–50%.
После вступления Болгарии в еврозону динамика обращения евро будет зависеть от спроса на наличные деньги и предпочтений экономических агентов, таких как домохозяйства и компании, относительно хранения средств в наличной форме или в депозитах, пишет standartnews.
Лев устар. лёв (болг. лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN. С 2002 года курс лева привязан к евро и составляет 1,95583 лева за 1 евро.
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