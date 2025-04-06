Предпраздничное подорожание: узнайте, какие продукты поднимутся в цене к Пасхе

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова: подорожание продуктов в апреле связано с сезонными факторами, такими как празднование Пасхи и рост спроса на шашлыки во время майских праздников.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Она отмечает, что в этом месяце цены на определённые продовольственные товары будут активно меняться из-за увеличения покупателей на Пасху, которая в этом году отмечается 20 апреля. В частности, Долгова говорит о значительном росте спроса на яйца, которые используются для приготовления куличей и их окрашивания, и ожидает, что цены на яйца могут вырасти на 4-7%.

Также, по мере приближения праздника, подорожают пасхальные куличи и ингредиенты для их приготовления, такие как мука, творог, масло и маргарин, с увеличением цен на несколько процентов в зависимости от бренда и региона. Важно понимать, что пшеничная мука, сливочное масло, яйца и сахар относятся к социально значимым товарам, и их цены контролируются органами ФАС.

Кроме того, Долгова подчеркивает, что с началом мая традиционно возрастает стоимость мяса для шашлыков, и на фоне майских праздников цены могут увеличиться на 4-10%. Тем не менее, ближе к лету стоимость мяса, как правило, снижается, согласно "Прайм".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.