Кто опаснее — банки или нелегальные кредиторы

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне в три раза чаще начали занимать деньги у нелегальных кредиторов, если не верят в положительное решение банка или микрофинансовой организации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain финансовые проблемы

Это выяснили в Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным исследования, к организациям без лицензии Центробанка обращались 2% опрошенных, сообщает РБК.

Нелегальные кредиторы фактически создали параллельную финансовую систему для тех, кому отказывают официальные банки и МФО, тем самым формируя устойчивый спрос на теневые финансовые услуги.

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс предупредил, что брать кредиты на черном рынке — это очень рискованно, так как ни один из стандартных механизмов защиты прав заемщика не сработает. Он также отметил, что условия кредитования у нелегальных компаний могут выглядеть более привлекательными, но это обманчивое впечатление.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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