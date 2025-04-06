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Кто опаснее — банки или нелегальные кредиторы

1:00
Экономика

Россияне в три раза чаще начали занимать деньги у нелегальных кредиторов, если не верят в положительное решение банка или микрофинансовой организации.

финансовые проблемы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
финансовые проблемы

Это выяснили в Всероссийском центре изучения общественного мнения. По данным исследования, к организациям без лицензии Центробанка обращались 2% опрошенных, сообщает РБК.

Нелегальные кредиторы фактически создали параллельную финансовую систему для тех, кому отказывают официальные банки и МФО, тем самым формируя устойчивый спрос на теневые финансовые услуги.

Генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс предупредил, что брать кредиты на черном рынке — это очень рискованно, так как ни один из стандартных механизмов защиты прав заемщика не сработает. Он также отметил, что условия кредитования у нелегальных компаний могут выглядеть более привлекательными, но это обманчивое впечатление.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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