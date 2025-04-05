Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках регионального проекта "Доступная рыба" жителям Южно-Сахалинска предлагают треску, сельдь, навагу и минтай по низким ценам.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с сельдью

Пресс-служба администрации города озвучила места продаж. Навагу можно купить по цене от 60 до 75 рублей за килограмм. Треску продают по 127 рублей за килограмм. Минтай стоит 46 рублей за килограмм, а сельдь — 58 рублей, передает sakh. online.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска, которые переехали с Сахалина, жалуются на высокие цены и низкое качество рыбы в сибирском мегаполисе. Они сравнивают ситуацию с островом, где свежая морская рыба была доступна по разумным ценам.

Марина Низова, бывшая жительница Анивы, поделилась своими наблюдениями. Она рассказала, что на Сахалине благодаря проекту "Доступная рыба" свежая навага продавалась за 57-70 рублей за килограмм, рыба была только что с моря. В Новосибирске же цены на рыбу "просто космические" — в 5-6 раз выше, чем на острове.

Марина отметила, что килограмм рыбы может достигать 400 рублей, и это не всегда означает, что она свежая. Часто попадается какая-то замороженная рыба, качество которой оставляет желать лучшего.

Уточнения

Дальневосто́чная нава́га или вахня́, или тихоокеа́нская нава́га (лат. Eleginus gracilis) — морская рыба семейства тресковых. Длина до 50 см (обычно 30—35 см). Распространена в северной части Тихого океана и в Северном Ледовитом океане; в России — в морях, омывающих восточное побережье; заходит в опреснённую и даже пресную воду. Нерест — с января по март. Плодовитость от 4,9 до 680 тысяч икринок. Объект промысла.





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