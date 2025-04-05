700 рабочих мест и инновации: как Геническ превратится в центр технологий — детали амбициозного плана

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство промышленности и торговли Херсонской области объявило конкурсный отбор инвесторов для запуска производства в первом технопарке в Геническе.

Фото: genichesk.gosuslugi is licensed under Free More info Арабатская Стрелка в Херсонской области

Этот технопарк создан на базе бывшего рыбопромышленного комплекса. Глава министерства Иван Сафронов рассказал об этом на форуме "Интеграция-2025" в Ростове-на-Дону.

Сафронов отметил, что в прошлом году они работали над передачей предприятия в региональную собственность, и это был довольно длительный процесс. В конце прошлого года технопарк был передан в хозяйственное ведение учреждению "Паллада". На прошлой неделе прошла первая конкурсная процедура, и теперь они планируют запускать такие процедуры по каждому имущественному комплексу каждую неделю.

Уже есть 12 потенциальных инвесторов, которые хотят стать резидентами технопарка. Этот проект включен в генплан Геническа, разработанный Единым институтом пространственного планирования. Технопарк создаст 700 рабочих мест и будет сосредоточен на промышленном производстве, научно-технической и инновационной деятельности, передает ТАСС.

Уточнения

Технопарк — территориальная, научная, технологическая и техническая база для реализации инновационных проектов. Технопарк — имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры , выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана.



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