Белоруссия и Россия соединят ювелирные рынки: маркетплейс на этапе тестирования

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белоруссия и Россия в этом году планируют подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Это заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев. Он отметил, что данное соглашение позволит создать общий рынок для ювелирных изделий, что упростит продажу белорусских изделий в России и российских в Белоруссии.

В 2025 году маркетплейс в области торговли ювелирных изделий запустят в тестовом режиме. Клеймо, сделанное в одной стране, будет признаваться в другой, что обеспечит полное взаимопроникновение на рынках двух стран, пишет РИА Новости.

Уточнения

Интегра́ция (от лат. integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединения частей в целое.



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