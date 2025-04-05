Белоруссия и Россия соединят ювелирные рынки: маркетплейс на этапе тестирования

Белоруссия и Россия в этом году планируют подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий.
Это заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев. Он отметил, что данное соглашение позволит создать общий рынок для ювелирных изделий, что упростит продажу белорусских изделий в России и российских в Белоруссии.
В 2025 году маркетплейс в области торговли ювелирных изделий запустят в тестовом режиме. Клеймо, сделанное в одной стране, будет признаваться в другой, что обеспечит полное взаимопроникновение на рынках двух стран, пишет РИА Новости.
Интегра́ция (от лат. integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединения частей в целое.
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