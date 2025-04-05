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Белоруссия и Россия соединят ювелирные рынки: маркетплейс на этапе тестирования

0:46
Экономика

Белоруссия и Россия в этом году планируют подписать соглашение о взаимном признании пробирных клейм и интеграции электронных систем прослеживаемости ювелирных изделий.

Бижутерия
Фото: https://www.freepik.com
Бижутерия

Это заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев. Он отметил, что данное соглашение позволит создать общий рынок для ювелирных изделий, что упростит продажу белорусских изделий в России и российских в Белоруссии.

В 2025 году маркетплейс в области торговли ювелирных изделий запустят в тестовом режиме. Клеймо, сделанное в одной стране, будет признаваться в другой, что обеспечит полное взаимопроникновение на рынках двух стран, пишет РИА Новости.

 

Уточнения

Интегра́ция (от лат. integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединения частей в целое.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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