Креветочный бум: россияне массово переходят на морепродукты — импорт и вылов стремительно растут

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок морепродуктов набирает обороты: в первом квартале 2025 года креветки стали настоящим хитом. По данным Рыбного союза, отечественные компании за январь-март выловили 5,4 тыс. тонн креветок — это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареные креветки

Но и этого оказалось мало — спрос продолжает расти. Импорт тоже не отстаёт: в страну завезли 85 тыс. тонн креветок, что на 15% больше, чем год назад. Лидеры среди поставщиков остаются прежними: Эквадор, Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд и Индонезия. Эти страны стабильно занимают позиции в меню российских потребителей.

По итогам 2024 года общий объём рынка креветок в России — с учётом импорта — достиг около 112 тыс. тонн. Это тоже рост на 15% в годовом выражении, пишут "Ведомости".

Откуда такой аппетит?

Всё дело в изменении вкусов. Всё больше россиян включают морепродукты в повседневный рацион. Консультант Strategy Partners Артём Суворов отмечает, что за этим стоит сдвиг в потребительских предпочтениях — креветки воспринимаются как более лёгкий, полезный и модный продукт. А тренды, как известно, — штука заразительная.

Уточнения

Морепроду́кты — пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие; некоторые источники не включают в этот термин позвоночных (рыбу и млекопитающих).



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