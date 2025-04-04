В России общее количество пенсионеров превышает 41 миллион.
На 1 января 2025 года зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров, согласно РИА Новости, ссылающегося на данные Соцфонда РФ.
Из них:
Ранее сообщалось, что американский лидера Дональд Трамп распространил тарифы на 185 стран. Например, с Китая будет взиматься пошлина в 34%, с товаров из ЕС — 20%, с Вьетнама — 46%, Японии — 24%, а Индии — 26%. Минимальная ставка составила 10%, включая Украину и необитаемые австралийские острова, где живут только пингвины.
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