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Секретные зачисления? Почему число пенсионеров в России превысило 41 миллион

1:18
Экономика

В России общее количество пенсионеров превышает 41 миллион.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

На 1 января 2025 года зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров, согласно РИА Новости, ссылающегося на данные Соцфонда РФ.

Из них:

  • 33 379 424 человека получают страховые пенсии по старости.
  • 2 193 963 человека получают пенсии по инвалидности.
  • 1 456 262 человека — пенсии по случаю потери кормильца.
  • 3 466 291 гражданин получает социальные пенсии.

Ранее сообщалось, что американский лидера Дональд Трамп распространил тарифы на 185 стран. Например, с Китая будет взиматься пошлина в 34%, с товаров из ЕС — 20%, с Вьетнама — 46%, Японии — 24%, а Индии — 26%. Минимальная ставка составила 10%, включая Украину и необитаемые австралийские острова, где живут только пингвины.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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