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Продажа квартиры по заниженной цене? Сколько налогов придётся заплатить

1:30
Экономика

Продажа жилья по заниженной цене не освобождает от уплаты налога, так как он теперь чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости.

Квартира-студия
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия

На кадастровую стоимость влияют различные факторы, включая завышенные цены, которые некоторые владельцы выставляют на агрегаторах, рассказал Алексей Кричевский, эксперт по недвижимости.

Он отметил, что между рыночной и кадастровой ценами нет прямой зависимости. Оценщики учитывают такие параметры, как местоположение, площадь квартиры и возраст здания, в то время как рыночная цена основывается на реальных сделках и учитывает больше факторов, включая вид из окна.

Кричевский пояснил, что налог с продажи недвижимости рассчитывается с большей из двух величин: с 70% кадастровой стоимости или с цены, указанной в договоре купли-продажи. Например, даже если квартира стоимостью 10 миллионов рублей будет продана за 1-2 миллиона, налог придется платить с 7 миллионов. Также такая сделка может быть остановлена для дополнительной проверки.

Он добавил, что никто не будет продавать квартиру за 20% от рыночной стоимости, но за 70-80% при срочной продаже — вполне возможно. Поэтому установлен порог в 70% от кадастровой стоимости. Лучше не занижать цену, а воспользоваться имущественным вычетом в 1 миллион рублей, пишет "Прайм".

Уточнения

Агрегатор (компания) — компания, работающая на рынке мобильного контента, занимающаяся установлением множественных договорённостей с отдельными контент- и сервис-провайдерами, а также с операторами связи для облегчения процесса организации доставки мобильного содержимого его потребителям — абонентам мобильной или фиксированной связи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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