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Глобальная торговая война: кто окажется в проигрыше

4:49
Экономика

За последние несколько месяцев слово "тариф" или "пошлина" перестало быть исключительно экономическим термином и все чаще мелькает в заголовках мировых новостей. Крупные державы вводят тарифы, грозят ими или используют как инструмент давления в международной политике. Но стоит помнить, что торговые пошлины — это не только способ ведения геополитических игр, но и мощный инструмент, который может помочь развивающимся странам укрепить свои экономики.

Турецкий рынок
Фото: commons.wikimedia.org by DavidConFran, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Турецкий рынок

Мировая торговля под давлением

Ежемесячно Агентство ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) публикует актуальные данные о ситуации в мировой торговле. В марте особое внимание было уделено тарифам. Несмотря на то что в прошлом году глобальный торговый оборот достиг рекордных 33 триллионов долларов, перспективы на 2025 год остаются неясными. Протекционизм, торговые споры и растущая напряженность в отношениях между странами создают риск серьезных потрясений в ближайшем будущем.

Как тарифы регулируют торговлю

Директор Отдела международной торговли ЮНКТАД Лус Мария де ла Мора принимает участие в подготовке аналитических отчетов о тенденциях в глобальной торговле. Она обладает внушительным опытом: в начале карьеры была частью мексиканской команды переговорщиков, разрабатывавших Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Это соглашение, несмотря на его давнюю историю, до сих пор вызывает споры.

В интервью Службе новостей ООН эксперт пояснила, что сами по себе тарифы не являются проблемой. Главная сложность — это неопределенность, связанная с постоянными изменениями правил игры крупнейшими экономиками мира.

"Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), принятое в 1948 году, а затем ВТО, появившаяся в 1995 году, создали четкие правила, дающие бизнесу уверенность в том, что тарифы не будут меняться хаотично.", — поясняет Лус Мария де ла Мора.

Сегодня тарифы по-прежнему активно используются, но вводятся в соответствии с международными соглашениями и нормами ВТО.

Почему развивающиеся страны используют тарифы

Один из парадоксов мировой экономики в том, что самые высокие тарифы наблюдаются в торговле между самими развивающимися странами. У этого явления есть две основные причины.

По словам де ла Моры, во-первых, развивающиеся государства пытаются защитить и развивать ключевые отрасли промышленности, например, автомобильную или химическую. Один из способов обеспечить их рост — это ограничить конкуренцию со стороны иностранных производителей с помощью тарифов. Во-вторых, тарифы служат источником доходов для бюджета. Полученные средства направляют на здравоохранение, образование, инфраструктуру. Однако это также делает импортные товары дороже для обычных потребителей.

Уроки НАФТА

Когда в 1994 году вступило в силу Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), оно стало первым подобным проектом между развивающейся (Мексика) и развитыми странами (США и Канада). Все тарифы между странами-участницами были отменены, что оказало огромное влияние на мексиканскую экономику.

Но были и минусы. Некоторые компании не выдержали конкуренции и закрылись. Это подтверждает, что торговая политика должна идти рука об руку с мерами по поддержке работников, потерявших работу.

Сегодня все больше стран пересматривают международные торговые соглашения. США, Евросоюз, Китай вводят новые тарифы и ограничения, не всегда соответствующие нормам ВТО. Это порождает неопределенность, которая негативно сказывается на бизнесе.

"Когда крупные игроки меняют правила в одностороннем порядке, это снижает доверие к системе. В результате частный сектор теряет уверенность в будущем, что замедляет инвестиции и сокращает рабочие места", — подчеркивает де ла Мора.

Кто пострадает от торговых войн

Наибольший удар при возможном снижении темпов роста мировой экономики примут развивающиеся страны. Более 95 из них зависят от экспорта, а значит, любая нестабильность на рынке может нанести им серьезный урон. Для них особенно важно, чтобы международная торговая система оставалась предсказуемой и стабильной.

Уточнения

Ныне действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) Евросоюза и России было подписано в 1994 году.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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