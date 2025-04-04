Вопреки всему: Suzuki и Subaru заработали 1 млрд рублей в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно официальным финансовым отчетам, японские компании Suzuki и Subaru совместно заработали более 1 миллиарда рублей на российском рынке.

Фото: Wikipedia by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Subaru XV

Выручка Subaru в прошлом году составила 684,6 миллиона рублей, что на 43% меньше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль компании снизилась на 29% и составила 126,8 миллиона рублей, пишет Газета.Ru.

Компания Suzuki Мотор Рус, в свою очередь, отчиталась о доходе в 389,9 миллиона рублей, что на 15% ниже, чем в прошлом году. Чистая прибыль Suzuki упала на 43% и достигла 123,5 миллиона рублей.

Представители Suzuki ранее заявляли, что не исключают возможность восстановления продаж в России, но это будет зависеть от различных экономических и политических факторов. Пресс-служба компании отметила, что все процессы готовы к запуску, и они ожидают подходящего момента для возобновления.

Обслуживание и гарантийная поддержка для клиентов Suzuki и Subaru в России остаются на прежнем уровне.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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