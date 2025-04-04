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Говядины станет меньше: Мираторг снизит производство на 20%

1:39
Экономика

Компания "Мираторг" сообщила, что "Брянская мясная компания" в 2024 году произвела 202 тысячи тонн мяса.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

В этот объем вошел вынужденный убой основного стада ферм, расположенных на приграничных территориях из-за действий ВСУ. Например, выбраковка животных за год увеличилась на 55%, а на пяти фермах в приграничных районах была приостановлена хозяйственная деятельность для сохранения безопасности персонала.

Реализация произведенной продукции привела к краткосрочному росту выручки и чистой прибыли — до 66,3 и 6,2 миллиарда рублей соответственно. Однако за последние два года численность материнского поголовья сократилась на 18%, и в компании прогнозируют снижение производства говядины специализированной мясной породы на 20% в 2025 году.

Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели рентабельности потребуется от трех до пяти лет. Однако, учитывая высокие ставки на оборотные кредиты и длительный производственный цикл в мясном скотоводстве, отсутствие экономических предпосылок для восстановления производства подчеркнуто в пресс-релизе.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает на риски сокращения производства говядины в России, отмечая, что основными проблемами являются дорогие кредиты и низкий уровень поддержки мясного скотоводства в сравнении с молочным, пишут "Ведомости".

Уточнения

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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