Канатная дорога в Сочи продаётся: торги не за горами

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недвижимость, связанная с канатной дорогой курорта "Роза Хутор" в Сочи, выставлена на торги.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канатная дорога

Об сообщает пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Продается недвижимость, которая входит в состав канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны курорта.

Приватизируемый комплекс включает 80 зданий и сооружений, расположенных в Краснополянском поселковом округе города Сочи. Начальная цена комплекса составляет 992 миллиона рублей, но объекты не могут быть проданы ниже 496 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 апреля, а сами торги состоятся 7 мая, пишет "РГ".

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.