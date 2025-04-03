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Канатная дорога в Сочи продаётся: торги не за горами

0:51
Экономика

Недвижимость, связанная с канатной дорогой курорта "Роза Хутор" в Сочи, выставлена на торги.

Канатная дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канатная дорога

Об сообщает пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Продается недвижимость, которая входит в состав канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны курорта. 

Приватизируемый комплекс включает 80 зданий и сооружений, расположенных в Краснополянском поселковом округе города Сочи. Начальная цена комплекса составляет 992 миллиона рублей, но объекты не могут быть проданы ниже 496 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 29 апреля, а сами торги состоятся 7 мая, пишет "РГ".

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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