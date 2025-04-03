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Разница в ценах на продукты между Россией и Белоруссией: что оказалось дешевле

1:02
Экономика

Российский турист, вернувшийся из Белоруссии, провел сравнительный анализ цен на продукты питания в обеих странах и поделился своими наблюдениями в блоге.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Он посетил супермаркет в Жлобине Гомельской области.

По его мнению, цены на некоторые продукты в Белоруссии сопоставимы с российскими. Например, капуста стоила 36 российских рублей за килограмм, картофель — 82 рубля, лук — 53 рубля. Килограмм яблок обошелся в 134 рубля, бананов — в 161 рубль. При этом цена на кабачки была значительно ниже, чем в России весной: 56 рублей против 300.

В белорусском магазине свинина продавалась по цене от 300 до 500 рублей за килограмм в зависимости от сорта, говядина — от 420 до 700 рублей, а куриное филе — от 250 до 360 рублей, передают "Последние новости".

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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