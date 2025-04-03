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Кто зарабатывает больше всех: неожиданный рост зарплат в сферах с дефицитом кадров

2:22
Экономика

В 2024 году в России зарплаты значительно выросли не только у курьеров, но и у специалистов в сферах с дефицитом кадров, высоким спросом или получающих господдержку.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Наибольший рост зарплат наблюдается в логистике, IT, строительстве, медицине и промышленности. Это связано с нехваткой специалистов, поддержкой государства и изменениями в экономике, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В сфере IT и цифровых технологий зарплаты увеличились на 15-30%. Особенно это касается AI/ML-разработчиков, DevOps и специалистов по кибербезопасности. Рост произошел на фоне импортозамещения и санкций, что привело к повышению зарплат системных администраторов и ERP-специалистов, работающих с отечественным ПО.

В логистике и транспорте зарплаты выросли на 20-40%. Дальнобойщики и водители международных перевозок получили прибавку из-за дефицита, а складские работники, особенно в маркетплейсах Ozon и Wildberries, — из-за роста онлайн-торговли.

В строительных и инфраструктурных профессиях оплата труда увеличилась на 20-35% благодаря государственным программам, а квалифицированные работники, такие как сварщики и электрики, стали зарабатывать больше из-за нехватки кадров.

В медицине и фармацевтике зарплаты выросли на 15-25% благодаря господдержке и росту спроса на лекарства. В финансовом секторе оплата труда увеличилась на 10-25%, особенно у специалистов по рискам и compliance, а также в области криптовалют.

В промышленной энергетике наблюдается рост зарплат на 15-30%, связанный с расширением экспорта в Азию и оборонзаказами. Преподаватели IT и языков, а также репетиторы по ЕГЭ и ОГЭ стали получать на 10-20% больше из-за спроса на переквалификацию.

Также в продажах и маркетинге зарплаты выросли на 10-25% из-за переориентации на новые рынки и роста конкуренции в онлайн-торговле. У курьеров зарплаты увеличились на 20-40% из-за роста объема доставок и конкуренции среди агрегаторов.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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