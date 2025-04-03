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Пошлины Трампа на импорт: почему нефть и газ в безопасности — раскрываем секреты

1:19
Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин в ответ на импортные товары из других стран, пишет EADaily.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Новые тарифы колеблются от 10% до 49%. Важно отметить, что энергоресурсы, такие как нефть и газ, оказались исключением из этого списка. В документе о введении пошлин указывается, что под исключения попадают не только энергоресурсы, но и другие важные товары, такие как медь, фармацевтические препараты, полупроводники, изделия из древесины и некоторые критически важные минералы.

Канада, в свою очередь, уже ранее столкнулась с пошлинами в 10% на энергоресурсы, что не отразилось на новых мерах США. Эксперты выражают опасения, что другие страны могут всё равно ввести ответные пошлины, подобно тому, как поступил Китай, установив 15% тарифы на американский СПГ.

Американский институт нефти выразил поддержку исключению нефти и природного газа из новых пошлин, подчеркнув важность роли США как ведущего экспортера энергоносителей. Организация намерена продолжать сотрудничать с администрацией по вопросам торговой политики, поддерживающей американское лидерство в энергетическом секторе.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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