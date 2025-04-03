Расширим своё присутствие! Производитель строительной техники HD Hyundai готов выйти на российский рынок

Компания HD Hyundai XiteSolution представила свои новейшие модели строительных машин на выставке Seoul Mobility Show 2025 в выставочном центре KINTEX в Гояне, городе-спутнике Сеула (Южная Корея).
Эти огромные машины стали самыми крупными экспонатами на выставке, которая обычно сосредоточена на производителях автомобилей.
Корейский производитель тяжелой техники участвует впервые на автомобильной выставке, которая проводится раз в два года. На мероприятии HD Hyundai Construction Equipment представила 40-тонный экскаватор под брендом Hyundai, а HD Hyundai Infracore — 24-тонный экскаватор под брендом Develon.
Новые модели оснащены полностью электрогидравлической системой и отличаются повышенной производительностью, долговечностью, удобством и безопасностью.
Также было отмечено, что в случае снятия экономических санкций против России компания сможет расширить своё присутствие на российском рынке, передает The Korea Times.
Экскава́тор (от лат. excavo — «долблю, вынимаю») — тип землеройных машин, оснащённых ковшом.
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