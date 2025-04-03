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Расширим своё присутствие! Производитель строительной техники HD Hyundai готов выйти на российский рынок

1:07
Экономика

Компания HD Hyundai XiteSolution представила свои новейшие модели строительных машин на выставке Seoul Mobility Show 2025 в выставочном центре KINTEX в Гояне, городе-спутнике Сеула (Южная Корея).

выставочный центр в Южной Корее
Фото: kintex.com is licensed under Free More info
выставочный центр в Южной Корее

Эти огромные машины стали самыми крупными экспонатами на выставке, которая обычно сосредоточена на производителях автомобилей.

Корейский производитель тяжелой техники участвует впервые на автомобильной выставке, которая проводится раз в два года. На мероприятии HD Hyundai Construction Equipment представила 40-тонный экскаватор под брендом Hyundai, а HD Hyundai Infracore — 24-тонный экскаватор под брендом Develon.

Новые модели оснащены полностью электрогидравлической системой и отличаются повышенной производительностью, долговечностью, удобством и безопасностью.

Также было отмечено, что в случае снятия экономических санкций против России компания сможет расширить своё присутствие на российском рынке, передает The Korea Times.

Уточнения

Экскава́тор (от лат. excavo — «долблю, вынимаю») — тип землеройных машин, оснащённых ковшом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Расширим своё присутствие! Производитель строительной техники HD Hyundai готов выйти на российский рынок
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