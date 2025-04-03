Что за новый гигант на заводе Уралхиммаш? 3000 тонн удобрений в день

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завод "Уралхиммаш", входящий в группу "Синара", выпустил новый реактор, который будет использоваться для производства минеральных удобрений.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Последний раз подобные устройства производились на заводе в середине 1980-х, после чего такие реакторы приходилось импортировать, пишет "Царьград".

Новый реактор Р-101 предназначен для синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа, а его производительность превышает 3000 тонн удобрений в день. Представители завода заявили, что этот выпуск стал внутренним рекордом, так как массогабаритные характеристики нового реактора лучше, чем у советских аналогов.

Масса реактора составляет 332 тонны, диаметр — 2,35 метра, а высота конструкции достигает 52 метров, что сопоставимо с высотой 18-этажного здания.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.



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