За 400 рублей или миллионы? Изменил ли холодный инфляционный душ свадебные традиции

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным маркетплейсов, значительно увеличилось количество запросов и продаж, связанных со свадебной тематикой.

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Все больше пар предпочитает самостоятельно заниматься поиском нарядов, аксессуаров и т. д. в формате "свадьба своими руками". В условиях инфляционного душа молодые люди выбирают бюджетный вариант свадьбы, сообщает южнокорейское издание The Korea Times.

О том, как обстоят свадебные дела в России, в интервью Pravda. Ru рассказала Элина Жгутова, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай", эксперт по семейной политике.

По словам эксперта, в большей мере многое зависит от финансового положения молодых людей.

"Если они хотят сэкономить, то занимаются подготовкой к свадьбе самостоятельно", — подчеркнула она.

Что касается стоимости скромного торжества, то тут мнения разошлись.

"С одной стороны, скромная свадьба — сели вдвоем дома, бутылка шампанского в 400 рублей, чокнулись бокальчиками. С другой, если говорить о традиционном варианте с небольшим количеством гостей, например, 30 человек в кафе, с фотографом и т.д., то такая свадьба может обойтись примерно в миллион рублей", — сказала Жгутова.

Состоятельные люди, как правило, нанимают профессионалов, делегируют задачи специалистам — от фотографов до свадебных агентств, заключила эксперт.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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