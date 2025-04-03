Шварценеггер и ещё 287 новых миллиардеров — список самых богатых людей мира пополнился

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году в ежегодный рейтинг миллиардеров вошли 288 новых лиц.

Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера Арнольд Шварценеггер

Среди них такие яркие личности, как рок-звезда Брюс Спрингстин с состоянием в 1,2 миллиарда долларов, кинозвезда Арнольд Шварценеггер с 1,1 миллиарда долларов, комик Джерри Сайнфелд тоже с 1,1 миллиарда долларов, а также криптомиллиардер Джастин Сан с его 8,5 миллиарда долларов.

67% участников списка миллиардеров заработали своё состояние самостоятельно, основав свои компании или создав собственное состояние, а не унаследовав его. Самым молодым миллиардером, который добился успеха своими силами, стал соучредитель и гендиректор Scale AI Александр Ванг с состоянием в 2 миллиарда долларов — ему всего 28 лет.

США продолжают лидировать по количеству миллиардеров, их там 902. На втором месте Китай с 516 миллиардерами, включая Гонконг, а Индия замыкает тройку с 205 миллиардерами, согласно Forbes.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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