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Шварценеггер и ещё 287 новых миллиардеров — список самых богатых людей мира пополнился

1:12
Экономика

В этом году в ежегодный рейтинг миллиардеров вошли 288 новых лиц.

Арнольд Шварценеггер
Фото: Instagram* Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер

Среди них такие яркие личности, как рок-звезда Брюс Спрингстин с состоянием в 1,2 миллиарда долларов, кинозвезда Арнольд Шварценеггер с 1,1 миллиарда долларов, комик Джерри Сайнфелд тоже с 1,1 миллиарда долларов, а также криптомиллиардер Джастин Сан с его 8,5 миллиарда долларов.

67% участников списка миллиардеров заработали своё состояние самостоятельно, основав свои компании или создав собственное состояние, а не унаследовав его. Самым молодым миллиардером, который добился успеха своими силами, стал соучредитель и гендиректор Scale AI Александр Ванг с состоянием в 2 миллиарда долларов — ему всего 28 лет. 

США продолжают лидировать по количеству миллиардеров, их там 902. На втором месте Китай с 516 миллиардерами, включая Гонконг, а Индия замыкает тройку с 205 миллиардерами, согласно Forbes.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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