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21% — не предел: условие, при котором ключевая ставка в РФ взлетит ещё выше

0:54
Экономика

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не исключает возможности дальнейшего увеличения ключевой ставки.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Это решение будет принято советом директоров регулятора, если снижение инфляции будет происходить быстрее, чем предполагается в прогнозе.

"Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки. Если не на следующем заседании, то в дальнейшем. Если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз — 7-8% на этот год и 4% в следующем", — сказал Заботкин.

Очередное заседание Центробанка запланировано на 25 апреля 2025 года. На предыдущем собрании совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, пишет ТАСС.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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