21% — не предел: условие, при котором ключевая ставка в РФ взлетит ещё выше

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что регулятор не исключает возможности дальнейшего увеличения ключевой ставки.
Это решение будет принято советом директоров регулятора, если снижение инфляции будет происходить быстрее, чем предполагается в прогнозе.
"Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки. Если не на следующем заседании, то в дальнейшем. Если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз — 7-8% на этот год и 4% в следующем", — сказал Заботкин.
Очередное заседание Центробанка запланировано на 25 апреля 2025 года. На предыдущем собрании совет директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, пишет ТАСС.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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