Регионы начали перерасчёт: как изменится сумма в квитанциях за свет после сенсационного решения

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1:03
Экономика

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов сообщил, что в почти половине регионов России энергетические компании пересчитают платежи граждан за электроэнергию.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

Региональные власти решили ввести сезонный повышающий коэффициент в 1,8 на диапазоны потребления электроэнергии, который начнет действовать задним числом с 1 января 2025 года. В апреле пройдет пересчет платежей за январь и февраль.

С 1 января 2025 года в России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, что привело к резкому росту платежей у многих жителей частных домов в январе из-за использования электрического отопления. После этого правительство разрешило всем регионам применять повышающий коэффициент в отопительный сезон, ранее такую льготу могли вводить только в регионах с уровнем газификации менее 5%, как сообщает ТАСС.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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