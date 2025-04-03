Почему доллар может снова ударить по рублю — названы три угрозы

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам первого квартала текущего года рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Однако, как сообщил Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании "Альфа-Форекс", курс доллара может снова вернуться к отметке около 100 рублей при определенных условиях.

Шнейдерман отметил, что замедление роста в промышленности и снижение деловой активности в обрабатывающем секторе могут сигнализировать о возможном смягчении денежно-кредитной политики Центрального банка, что помешает дальнейшему укреплению рубля.

В ближайшее время доллар может находиться в пределах 81-87 рублей, евро — в диапазоне 88-94 рублей, а юань — в интервале 11,10-12 рублей. Он также подчеркнул, что возврат к курсу 100 рублей за доллар и выше возможен в случае провала переговоров между Россией и США, что может привести к усилению санкций. Кроме того, это может произойти при падении стоимости нефти марки Brent ниже 70 долларов за баррель, пишет "Прайм".

Уточнения

Ба́ррель (англ lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная «бочке». Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.





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