Почему днём Европа будет переплачивать за свет, а ночью — страдать от дефицита

Весной 2025 года европейские страны могут столкнуться с новыми проблемами в энергетическом секторе, которые повлияют на поставщиков.
Ожидается, что цены на энергию будут часто уходить в минус из-за увеличения выработки солнечных электростанций.
С апреля солнечные панели начнут генерировать слишком много энергии, которая в это время окажется избыточной, так как с приходом весны людям не нужно будет так много энергии для отопления. Это приведет к тому, что энергетические компании будут вынуждены доплачивать пользователям за потребление электричества. В этой ситуации особенно выиграют владельцы электрических автомобилей, так как они смогут заряжать свои машины бесплатно.
В течение дня пик потребления энергии приходится на ранний вечер, тогда как выработка энергии снижается. Днем же, наоборот, производится избыточное количество энергии. В результате производители энергии будут терпеть убытки, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.
Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.
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