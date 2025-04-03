Под Астаной нашли Клондайк XXI века: 20 млн тонн сокровищ скрывали недра

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казахстане было обнаружено одно из крупнейших месторождений редкоземельных металлов, таких как неодим, церий, лантан и иттрий, с предполагаемыми запасами более 20 миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горные породы

Участок, расположенный в 420 км к юго-востоку от Астаны и в 130 км от курортной зоны Каркаралинск, был найден сотрудниками ТОО "Центргеолсъемка".

На данный момент Казахстан не входит в список стран, составленный Геологической службой США, где обнаружены редкоземельные металлы.

Однако, если результаты исследования геологов подтвердятся, страна может занять третье место в мире по запасам этих металлов, уступив только Китаю и Бразилии.

Как отметил главный геолог компании "Центргеолсъемка" Максим Клочков, участок представляет собой вулканическую постройку, сложенную древними потухшими вулканами и продуктами их деятельности, измененными более поздними процессами с образованием редкоземельных минералов.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



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