Трамп готовится сбросить тарифную бомбу на производителей пива — удар по алюминиевым банкам

Согласно уведомлению министерства торговли, с пятницы администрация Дональда Трампа введет 25-процентный тариф на импортное пиво в жестяных банках и на алюминиевую тару.
Аналитики считают, что тарифы на импорт пива в жестяных банках повлияют в первую очередь на компанию Constellation Brands, которая импортирует всё своё пиво из Мексики, включая популярные марки Modelo и Corona. В последнем квартале пиво составило 82% продаж компании. Corona чаще всего продается в стеклянных бутылках, но Modelo, которое является самым продаваемым пивом в США, чаще всего упаковано в жестяные банки.
Акции Constellation снизились менее чем на 1% в среду, но опасения по поводу тарифов уже несколько месяцев давят на них. С момента выборов Трампа акции компании упали на 22%.
В уведомлении о тарифах на алюминий не упоминаются сборы за импортное пиво в стеклянных бутылках. По данным Пивного института, в 2023 году на алюминиевые банки приходилось 64,1% продаж пива, тогда как на стеклянные бутылки — 26,9%. Баночное пиво продолжает набирать популярность, так как его легче производить и транспортировать, что снижает цены для потребителей.
США в основном импортируют алюминий из Канады, Китая и Мексики, передает CNBC.
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