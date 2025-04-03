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Трамп готовится сбросить тарифную бомбу на производителей пива — удар по алюминиевым банкам

1:33
Экономика

Согласно уведомлению министерства торговли, с пятницы администрация Дональда Трампа введет 25-процентный тариф на импортное пиво в жестяных банках и на алюминиевую тару. 

напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
напитки

Аналитики считают, что тарифы на импорт пива в жестяных банках повлияют в первую очередь на компанию Constellation Brands, которая импортирует всё своё пиво из Мексики, включая популярные марки Modelo и Corona. В последнем квартале пиво составило 82% продаж компании. Corona чаще всего продается в стеклянных бутылках, но Modelo, которое является самым продаваемым пивом в США, чаще всего упаковано в жестяные банки.

Акции Constellation снизились менее чем на 1% в среду, но опасения по поводу тарифов уже несколько месяцев давят на них. С момента выборов Трампа акции компании упали на 22%.

В уведомлении о тарифах на алюминий не упоминаются сборы за импортное пиво в стеклянных бутылках. По данным Пивного института, в 2023 году на алюминиевые банки приходилось 64,1% продаж пива, тогда как на стеклянные бутылки — 26,9%. Баночное пиво продолжает набирать популярность, так как его легче производить и транспортировать, что снижает цены для потребителей.

США в основном импортируют алюминий из Канады, Китая и Мексики, передает CNBC.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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