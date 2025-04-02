Четыре года судов за пенсию – почему пилотам так трудно её получить

Бывший пилот Юрий Яшин развеял миф о высоких пенсиях лётчиков, показав скрин выплат в своём Telegram-канале. Бывший сотрудник "Уральских авиалиний" и S7 Airlines вышел на досрочную пенсию весной этого года после 25 лет работы в авиации и 6300 часов налёта. Однако даже такой стаж не обеспечил ему достойных выплат.
"Вот на такую пенсию (17835 рублей) я могу рассчитывать. Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин? И да, это не первоапрельская шутка", — написал Яшин.
По его словам, процесс оформления пенсии занял четыре года и сопровождался двумя судебными разбирательствами. Как сообщает Царьград, причиной отказов называли недостаточный налёт, хотя для получения пенсии требуется минимум 6000 часов, а у Яшина их было 6300.
"Естественно, можно продолжать работать (как делает большинство) и параллельно получать часть пенсии. В Москве это около 20 тысяч рублей, полная пенсия — порядка 40 тысяч", — объяснил он.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С апреля 2025 года старые банкноты 50 евро перестанут принимать в европейских магазинах и банкоматах. Разбираемся, как не остаться с недействительными купюрами.