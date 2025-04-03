Полмиллиона иномарок угрожают продажам? АвтоВАЗ под давлением

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов прокомментировал результаты продаж новых автомобилей.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Он отметил, что одной из причин падения продаж является большое количество ввезенных, но нераспроданных автомобилей.

Соколов указал на почти полумиллионные запасы машин иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что ведет к необоснованному демпингу.

У Lada тоже наблюдается "избыточный сток". Однако глава компании подчеркнул, что АвтоВАЗ остается лидером российского автопрома, способным поддерживать финансовую устойчивость при колебаниях спроса и обеспечивать страну новыми автомобилями, передает "РГ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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