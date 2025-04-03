Полмиллиона иномарок угрожают продажам? АвтоВАЗ под давлением

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов прокомментировал результаты продаж новых автомобилей.
Он отметил, что одной из причин падения продаж является большое количество ввезенных, но нераспроданных автомобилей.
Соколов указал на почти полумиллионные запасы машин иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что ведет к необоснованному демпингу.
У Lada тоже наблюдается "избыточный сток". Однако глава компании подчеркнул, что АвтоВАЗ остается лидером российского автопрома, способным поддерживать финансовую устойчивость при колебаниях спроса и обеспечивать страну новыми автомобилями, передает "РГ".
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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