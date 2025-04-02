Возвращение легенды? Toyota регистрирует 33 товарных знака в России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Toyota подала 33 заявки на регистрацию товарных знаков в России, которые были опубликованы в базе Роспатента 2 апреля. Среди заявок есть названия моделей, таких как Toyota Prius, C-HR, Venza, Auris, GT86, Supra и другие.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Toyota Supra SZ (A80) rear

Эти товарные знаки регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили, запчасти и аксессуары, пишут Известия.

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил ТАСС, что подача заявок не означает, что компания готовится вернуться на российский рынок. Это скорее попытка "застолбить" свои товарные знаки на будущее.

Ранее сообщалось, что компания Jaguar Land Rover также подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Они решили зарегистрировать название Jaguar Type 00, которое принадлежит электрическому концепт-кару, представленному после смены имиджа в конце прошлого года.

Уточнения

Това́рный знак (также това́рная ма́рка или торго́вая ма́рка; обозначается «®» или «™») — обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий.



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