Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нельзя сажать после моркови и томатов — неожиданные ошибки дачников
6-12-25: схема, от которой мышцы растут быстрее, чем ты успеваешь считать
Морковь — секрет сияющей кожи: как овощ помогает выглядеть моложе
Перед полётом проверьте свой багаж – этот гаджет могут конфисковать
Хлеб с подвохом: как привычка из детства может испортить фигуру или спасти здоровье
Тайны оспы обезьян: как интимные связи стали главным каналом передачи вируса
Трагедия на трассе: Xiaomi SU7 в режиме автопилота попал в смертельную аварию
Шимпанзе выбирают инструменты, как инженеры: и вот как именно
Дипломатия с долгами: почему Чехия требует от России 4 миллиона евро

Возвращение легенды? Toyota регистрирует 33 товарных знака в России

1:05
Экономика

Компания Toyota подала 33 заявки на регистрацию товарных знаков в России, которые были опубликованы в базе Роспатента 2 апреля. Среди заявок есть названия моделей, таких как Toyota Prius, C-HR, Venza, Auris, GT86, Supra и другие.

Toyota Supra SZ (A80) rear
Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Toyota Supra SZ (A80) rear

Эти товарные знаки регистрируются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который включает автомобили, запчасти и аксессуары, пишут Известия.

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил ТАСС, что подача заявок не означает, что компания готовится вернуться на российский рынок. Это скорее попытка "застолбить" свои товарные знаки на будущее.

Ранее сообщалось, что компания Jaguar Land Rover также подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Они решили зарегистрировать название Jaguar Type 00, которое принадлежит электрическому концепт-кару, представленному после смены имиджа в конце прошлого года.

Уточнения

Това́рный знак (также това́рная ма́рка или торго́вая ма́рка; обозначается «®» или «™») — обозначение, цель которого обеспечить различие между товарами или услугами разных предприятий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Недвижимость
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Последние материалы
Что нельзя сажать после моркови и томатов — неожиданные ошибки дачников
6-12-25: схема, от которой мышцы растут быстрее, чем ты успеваешь считать
Морковь — секрет сияющей кожи: как овощ помогает выглядеть моложе
Перед полётом проверьте свой багаж – этот гаджет могут конфисковать
Хлеб с подвохом: как привычка из детства может испортить фигуру или спасти здоровье
Тайны оспы обезьян: как интимные связи стали главным каналом передачи вируса
Трагедия на трассе: Xiaomi SU7 в режиме автопилота попал в смертельную аварию
Возвращение легенды? Toyota регистрирует 33 товарных знака в России
Шимпанзе выбирают инструменты, как инженеры: и вот как именно
Дипломатия с долгами: почему Чехия требует от России 4 миллиона евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.