Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний

Президент России Владимир Путин разрешил американской Goldman Sachs International сделку по продаже акций девяти крупнейших российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", пишет EADaily.
Согласно подписанному распоряжению, инвестиционная компания "Балчуг Капитал", зарегистрированная в Армении, выкупит российские активы у американского банка Goldman Sachs International.
В рамках сделки будут проданы:
Согласно документу, дополнительных разрешений для проведения сделки не требуется. В августе 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в финансовой сфере и ТЭК в ответ на санкции недружественных стран. С тех пор такие сделки могли осуществляться только с одобрения властей.
По данным телеграм-канала ИнфоТЭК, общая стоимость акций ТЭК, принадлежащих Goldman Sachs, оценивается в 7,2 млрд рублей. Из них:
Эксперты связывают разрешение на сделку с возможными переговорами России и США по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений. Также рассматривается вариант, что этот шаг может открыть путь к обмену замороженных в России активов иностранных инвесторов на заблокированные российские активы за рубежом.
А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
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