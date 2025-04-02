Сколько стоит выход из санкционной ловушки? Путин одобрил продажу акций российских компаний

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин разрешил американской Goldman Sachs International сделку по продаже акций девяти крупнейших российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", пишет EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Согласно подписанному распоряжению, инвестиционная компания "Балчуг Капитал", зарегистрированная в Армении, выкупит российские активы у американского банка Goldman Sachs International.

В рамках сделки будут проданы:

более 43 млн акций "Интер РАО",

более 28 млн акций "Газпрома",

около 2 млн акций "Ростелекома",

более 1 млн акций "Роснефти",

более 772 тыс. акций "Новатэка",

более 278 тыс. обыкновенных и 16 млн привилегированных акций "Сургутнефтегаза",

более 235 тыс. акций "НЛМК",

более 171 тыс. акций "Татнефти",

более 109 тыс. акций "Лукойла".

Согласно документу, дополнительных разрешений для проведения сделки не требуется. В августе 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в финансовой сфере и ТЭК в ответ на санкции недружественных стран. С тех пор такие сделки могли осуществляться только с одобрения властей.

По данным телеграм-канала ИнфоТЭК, общая стоимость акций ТЭК, принадлежащих Goldman Sachs, оценивается в 7,2 млрд рублей. Из них:

3,9 млрд рублей — акции "Газпрома",

920 млн рублей — "Новатэка",

885 млн рублей — привилегированные акции "Сургутнефтегаза",

750 млн рублей — "Лукойла",

158 млн рублей — "Ростелекома" и "НЛМК".

Эксперты связывают разрешение на сделку с возможными переговорами России и США по урегулированию конфликта на Украине и восстановлению двусторонних отношений. Также рассматривается вариант, что этот шаг может открыть путь к обмену замороженных в России активов иностранных инвесторов на заблокированные российские активы за рубежом.

Уточнения

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





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