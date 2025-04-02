Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине продано свыше 3,5 тыс. тонн удобрений, произведенных "Беларуськалием", пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

Об этом 1 апреля сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Выручка от продажи составила около 962 тысяч долларов. Реализованный товар — хлорид калия, перевозившийся в 50 железнодорожных вагонах, которые ранее были конфискованы украинскими властями. В АРМА заявили, что часть полученных средств направят на покупку военных облигаций для поддержки вооруженных сил Украины.

Отметим, что это не первый случай реализации конфискованных белорусских удобрений. Только в марте их продажа принесла Украине порядка 2 миллионов долларов. Кроме того, 14 марта министерство юстиции Украины инициировало судебный процесс с целью изъятия всех активов "Беларуськалия" на украинской территории.

Уточнения

Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



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