Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете
Остановите выпадение волос! Этот белок может стать спасением для ваших локонов
Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее

Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения

1:01
Экономика

На Украине продано свыше 3,5 тыс. тонн удобрений, произведенных "Беларуськалием", пишет EADaily.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Об этом 1 апреля сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Выручка от продажи составила около 962 тысяч долларов. Реализованный товар — хлорид калия, перевозившийся в 50 железнодорожных вагонах, которые ранее были конфискованы украинскими властями. В АРМА заявили, что часть полученных средств направят на покупку военных облигаций для поддержки вооруженных сил Украины.

Отметим, что это не первый случай реализации конфискованных белорусских удобрений. Только в марте их продажа принесла Украине порядка 2 миллионов долларов. Кроме того, 14 марта министерство юстиции Украины инициировало судебный процесс с целью изъятия всех активов "Беларуськалия" на украинской территории.

Уточнения

Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Садоводство, цветоводство
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей Аудио 
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Бесполезно, вредно, дорого: 7 лайфхаков для уборки, которые работают только в интернете
Остановите выпадение волос! Этот белок может стать спасением для ваших локонов
Легенды ныряльщиков за губками оживают здесь: история деревни Агия Кириаки, живущей морем
Пенсионеры тратят много денег на продукты: как правительство будет с этим бороться
Штрафы за электросамокаты: как новые правила ударят по карману
Йога для защиты страны: вот зачем 72 моряка прошли обучение практике
Собака — не игрушка: как понять, что вы готовы к щенку
Нашли банковскую карту? Вот что опасно с ней делать
Как подсластители обманывают мозг и делают нас голоднее
Загадочные миллионы! Украина распродаёт конфискованные удобрения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.