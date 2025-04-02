И даже 65 млн не спасут! Как обеспечить себе безбедную жизнь

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Евгений Гольдфайн предупреждает, что нет гарантированного способа обеспечить себе безбедную жизнь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с полной сумкой денег

По его словам, даже 65 миллионов рублей не могут гарантировать финансовую безопасность. Важно, в чем хранить свои накопления. Если держать деньги в валюте, даже в долларах, нет никаких гарантий, что в будущем какой-нибудь политик не решит простить долги США и не введет новый валютный порядок без доллара. В таком случае накопления могут обесцениться, передает Общественная Служба Новостей.

Что касается золота, то многие считают, что оно уже переоценено. Если мир снова вернется к золотому стандарту, потребуется в десятки, если не сотни раз больше золота, чем есть сейчас, чтобы поддерживать современную экономику.

Гольдфайн предлагает рассмотреть вариант умного индивидуального дома, который самостоятельно производит еду, к примеру, яйца, мясо, молоко и рыба. Современные технологии позволяют автоматизировать фермерские процессы, включая роботизацию пасек. Хотя такие технологии сейчас дорогие, в кризис основной проблемой может стать не доход, а возможность прокормиться.

Экономист напоминает о классическом правиле: не держать все яйца в одной корзине. Он советует откладывать на "чёрный день" и диверсифицировать свои инвестиции между валютами, пенсионными фондами, криптовалютой, золотом и недвижимостью. Для подготовки к любым сценариям он рекомендует, хотя это и звучит утрированно, запастись товарами первой необходимости.

Также Гольдфайн подчеркивает проблему демографии: в будущем один работающий, возможно, будет содержать двух пенсионеров. Даже роботизированная экономика может не выдержать такой нагрузки, и работникам придется больше отчислять в пенсионные фонды. Поэтому важно заботиться о пассивном доходе и не полагаться на государственные или негосударственные фонды. Он советует консультироваться со специалистами и диверсифицировать вложения: часть в рискованные активы с высокой доходностью, часть — в более надежные, чтобы минимизировать риски.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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