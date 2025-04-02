Жизнь после хлопьев? Как изменение привычек потребителей угрожает фабрикам

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британский производитель хлопьев Cereal Partners United Kingdom & Ireland (CPUK&I) объявил о намерении закрыть фабрику в Бромборо, что поставит под угрозу 314 рабочих мест.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Производство хлопьев будет перенесено в Ставертон, где ожидается расширение производства благодаря инвестициям в £74 миллиона, это создаст около 60 новых рабочих мест. Также CPUK&I планирует прекратить производство хлопьев для частных марок после истечения текущего контракта.

Ассоциация работников GMB выразила беспокойство по поводу этого "неприемлемого" шага, подчеркивая, что фабрика в Бромборо была прибыльной и что решение негативно скажется на сотрудниках и местном сообществе. Другие компании, такие как Kellogg's, также сталкиваются с аналогичными проблемами.

Снижение спроса на традиционные хлопья связано с изменением пищевых привычек, образом жизни и заботой о здоровье. Люди ищут более практичные и портативные варианты, такие как батончики мюсли и фруктовые коктейли. Многие хлопья содержат много сахара, и потребители выбирают натуральные продукты, такие как овес и йогурт с фруктами. Рост популярности безглютеновых диет также сокращает спрос, поскольку многие хлопья содержат зерно. Также рост стоимости жизни заставляет людей искать более дешевые и сытные варианты, пишет cibum.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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