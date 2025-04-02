Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи
Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом

Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда

Экономика » Производство

Железнодорожный транспорт в СССР был основным видом пассажирских перевозок.

ЭП20-012, "Красная Стрела", Санкт-Петербург - Москва, Ховрино - Москва-Товарная (48461022867)
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Лучинский from Saint Petersburg, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ЭП20-012, "Красная Стрела", Санкт-Петербург - Москва, Ховрино - Москва-Товарная (48461022867)

Поезда соединяли крупнейшие города, обеспечивали дальние рейсы и даже конкурировали с авиацией по уровню комфорта. Некоторые были настоящими рекордсменами по скорости и удобству.

1. ЭР200 — первый советский высокоскоростной поезд

Максимальная скорость: 200 км/ч. Маршрут: Москва — Ленинград. Год запуска: 1984.

ЭР200 стал первым и единственным скоростным поездом СССР. Его разрабатывали ещё в 1970-х, а первые поездки начались в 1984 году. Время в пути между Москвой и Ленинградом сократилось до 4 часов 59 минут.

2. Красная стрела — элитный поезд Москва — Ленинград

Максимальная скорость: 160 км/ч. Маршрут: Москва — Ленинград. Год запуска: 1931.

"Красная стрела" — это не просто поезд, а легенда советских железных дорог. Запущенный в 1931 году, он стал символом элитных ночных поездов.

3. Фирменные поезда дальнего следования

Помимо "Красной стрелы", в СССР существовало множество фирменных поездов, которые отличались повышенным комфортом:

  • "Россия" (Москва — Владивосток) — самый длинный маршрут (9 289 км)
  • "Юность" (Москва — Симферополь) — популярный летний поезд в Крым
  • "Армения" (Москва — Ереван) — поезд с удобными купе и рестораном
  • "Океан" (Хабаровск — Владивосток) — с панорамными вагонами для просмотра природы Дальнего Востока.

Эти поезда были удобными, но не всегда быстрыми из-за длинных маршрутов.

 

4. Тепловоз ТЭП80 — рекордсмен скорости

Максимальная скорость: 271 км/ч. Год рекорда: 1993 (разработан в СССР).

Хотя этот локомотив не использовался в пассажирских перевозках, именно он установил абсолютный рекорд скорости для тепловозов — 271 км/ч. Этот эксперимент показал, что советская ж/д техника могла достигать высоких скоростей, но массовое производство таких локомотивов не началось.

5. "Аврора" — модернизированный скорый поезд

Максимальная скорость: 140 км/ч. Маршрут: Москва — Ленинград. Год запуска: 1976.

"Аврора" была более быстрым вариантом обычного пассажирского поезда. Благодаря современным (для того времени) вагонам и улучшенному обслуживанию, поезд стал популярным среди пассажиров, но всё равно уступал по скорости ЭР200.

В СССР железные дороги были не просто транспортом, а важной частью культуры. Союз не успел построить полноценные высокоскоростные магистрали, но его достижения в этой области стали основой для будущих проектов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Еда и рецепты
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке Аудио 
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи
Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом
Натуральные ногти: модный тренд или ключ к здоровью? Узнайте, почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.