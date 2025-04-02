Янтарь за миллион: как обычный камень превратился в национальное достояние Румынии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Румынии пожилая женщина нашла камень весом 3,5 килограмма в русле реки.

Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Янтарь

Она использовала его как дверную подпорку, не подозревая, что это один из крупнейших неповрежденных кусков янтаря в мире, оцененный в 1 миллион евро.

Янтарь представляет собой окаменевшую древесную смолу, и в Румынии его добывают с 1920-х годов, особенно вокруг деревни Колти.

После смерти женщины в 1991 году её родственница заподозрила, что камень может иметь большую ценность, и продала его государству.

Эксперты оценили возраст янтаря от 38 до 70 миллионов лет. Этот самородок был признан национальным достоянием Румынии и теперь находится в провинциальном музее Бузау.

История напоминает случай из Мичигана (США), где мужчина тоже использовал камень как дверную подпорку, а позже узнал, что это метеорит стоимостью 100 000 долларов, пишет sciencealert.

Уточнения

Янта́рь (сукцинит; ископаемая смола) — минералоид, окаменевшая ископаемая древесная смола, затвердевшая живица древнейших хвойных деревьев позднего мела и палеогена.





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