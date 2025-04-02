Цены на золото взлетели: эксперты предсказывают новый исторический максимум

Цены на золото обновили рекордный максимум, завершив квартал с ростом на 20%. В понедельник стоимость унции превысила $3100, а аналитики Bank of America прогнозируют, что в ближайшие два года золото может подорожать до $3500.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Рост цен обусловлен повышенным спросом со стороны розничных инвесторов, центральных банков и китайских страховщиков.

На фоне экономической нестабильности инвесторы предпочитают безопасные активы, такие как золото и казначейские облигации США.

По данным Morningstar, в феврале фонды, ориентированные на сырьевые товары, зафиксировали приток в размере $4,7 млрд, из которых $3,4 млрд пришлись на SPDR Gold Shares ETF (GLD).

Эксперты предупреждают, что неопределенность в экономике, связанная с торговыми тарифами и геополитической напряженностью, может ускорить дальнейший рост цен на золото.

В понедельник его стоимость достигла $3155 за унцию, что на 10% выше, чем в начале месяца.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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