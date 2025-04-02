Цены пойдут вниз: эти товары станут дешевле уже в ближайшие недели

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс рубля продолжает укрепляться, что уже сказывается на ценах некоторых товаров. По прогнозам аналитиков, в ближайшие две недели эта тенденция усилится, и магазины начнут снижать цены.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Наиболее заметное снижение ожидается на импортные товары, особенно те, которые быстро оборачиваются. В первую очередь это электроника, бытовая техника, одежда, косметика, лекарства, а также фрукты и овощи.

Финансовый аналитик Владислав Антонов поясняет, что компании не всегда сразу снижают цены на фоне укрепления рубля, особенно если товары востребованы, пишет Life.

Однако при благоприятных условиях электроника и гаджеты могут подешеветь на 5-15%, если ритейлеры заранее закупили валюту по выгодному курсу или распродают старые запасы.

Автомобили, особенно китайские, также могут подешеветь на 5-10% из-за избыточных складских запасов. Однако общее снижение цен на рынке маловероятно — скидки будут распространяться в основном на устаревшие модели или сезонные товары, где продавцы готовы снижать цену до 30%, чтобы быстрее их реализовать.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.



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