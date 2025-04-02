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Европа бьет рекорды: мартовские поставки СПГ достигли исторического максимума

1:26
Экономика

В марте Европа установила новый рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — 12,7 млрд кубометров, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Такие данные предоставила Gas Infrastructure Europe (GIE).

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Как сообщает ТАСС, объемы СПГ, поступающие с терминалов ЕС в газотранспортную систему, увеличились на 17% по сравнению с февралем и на 19% по сравнению с мартом 2024 года.

Тем самым был побит предыдущий рекорд, зафиксированный в мае прошлого года (12,2 млрд кубометров).

За первый квартал 2025 года Европа получила порядка 34 млрд кубометров СПГ, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о продолжающемся росте поставок.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), по состоянию на 30 марта основной объем газа Европа получает за счет отбора из хранилищ — 36,6% от общего потребления.

На втором месте СПГ с долей 28,5%, а на третьем — поставки из Северного моря (преимущественно из Норвегии), которые составляют 19%.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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