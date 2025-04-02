Европа бьет рекорды: мартовские поставки СПГ достигли исторического максимума

В марте Европа установила новый рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — 12,7 млрд кубометров, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Такие данные предоставила Gas Infrastructure Europe (GIE).
Как сообщает ТАСС, объемы СПГ, поступающие с терминалов ЕС в газотранспортную систему, увеличились на 17% по сравнению с февралем и на 19% по сравнению с мартом 2024 года.
Тем самым был побит предыдущий рекорд, зафиксированный в мае прошлого года (12,2 млрд кубометров).
За первый квартал 2025 года Европа получила порядка 34 млрд кубометров СПГ, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о продолжающемся росте поставок.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), по состоянию на 30 марта основной объем газа Европа получает за счет отбора из хранилищ — 36,6% от общего потребления.
На втором месте СПГ с долей 28,5%, а на третьем — поставки из Северного моря (преимущественно из Норвегии), которые составляют 19%.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.
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