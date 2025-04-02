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Следующая зима будет холодной: Европа рискует остаться без газа

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Экономика

Европа может столкнуться с нехваткой газа к следующей зиме из-за высоких цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитиков.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

По словам обозревателя Хавьера Бласа, запасы газа обычно начинают увеличиваться с конца марта, особенно в выходные дни, когда спрос на топливо снижается.

Однако в этом году темпы закачки остаются крайне низкими. Трейдеры рассчитывают на рост объемов поставок в апреле, но пока ситуация остается неопределенной.

Дополнительную сложность создает тот факт, что часть хранилищ, в частности во Франции, уже была законтрактована осенью 2024 года.

Кроме того, с ноября прошлого года в Европе отсутствовали ценовые стимулы, что привело к снижению объемов бронирования газовых мощностей.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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