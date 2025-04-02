Первые 300 самолётов с Wi-Fi от Starlink: как United Airlines меняет правила полётов

Пассажиры United Airlines (США) смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi на борту уже в мае благодаря спутниковому сервису Starlink Илона Маска.
Авиакомпания из Чикаго сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США уже одобрило первый самолёт с этой технологией, и первый коммерческий рейс запланирован на май.
Первые счастливчики, которые смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, будут на борту самолета United Express Embraer 175. По словам вице-президента United Гранта Милстеда, клиенты точно оценят этот опыт, и это станет дополнительной причиной выбрать их авиакомпанию. Доступ будет бесплатным для всех, у кого есть подписка MileagePlus, передает New York Post.
United планирует установить Starlink на своих Embraer 175, добавляя около 40 самолетов в месяц, и надеется, что к следующему году все 300 самолетов будут готовы.
Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.
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