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Первые 300 самолётов с Wi-Fi от Starlink: как United Airlines меняет правила полётов

1:02
Экономика

Пассажиры United Airlines (США) смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi на борту уже в мае благодаря спутниковому сервису Starlink Илона Маска.

Борт самолета
Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin from Los Angeles, united states, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борт самолета

Авиакомпания из Чикаго сообщила, что Федеральное управление гражданской авиации США уже одобрило первый самолёт с этой технологией, и первый коммерческий рейс запланирован на май.

Первые счастливчики, которые смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, будут на борту самолета United Express Embraer 175. По словам вице-президента United Гранта Милстеда, клиенты точно оценят этот опыт, и это станет дополнительной причиной выбрать их авиакомпанию. Доступ будет бесплатным для всех, у кого есть подписка MileagePlus, передает New York Post.

United планирует установить Starlink на своих Embraer 175, добавляя около 40 самолетов в месяц, и надеется, что к следующему году все 300 самолетов будут готовы.

 

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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