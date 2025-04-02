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Навязывать допуслуги запретили: как поправки защитят ваш кошелёк от лишних трат

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Экономика

Госдума приняла поправки в закон "О защите прав потребителей", которые должны помочь нам, простым россиянам, не попадаться на уловки продавцов.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Теперь будет запрещено навязывать дополнительные товары и услуги до того, как вы заключите договор на основные. То есть, если вы пришли купить что-то одно, вам не должны "втирать", что нужно взять ещё что-то.

Кроме того, если вам что-то продали без вашего согласия, вы сможете вернуть деньги, и продавец будет обязан это сделать в течение трех дней.

Также теперь агрегаторы и продавцы не смогут ставить галочки о согласии на покупку дополнительных услуг автоматически — только с вашего разрешения.

Как сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти поправки помогут защитить россиян от недобросовестных продавцов и лишних трат, пишет пресс-служба ГД.

Уточнения

 Агрегатор (компания) — компания, работающая на рынке мобильного контента, занимающаяся установлением множественных договорённостей с отдельными контент- и сервис-провайдерами, а также с операторами связи для облегчения процесса организации доставки мобильного содержимого его потребителям — абонентам мобильной или фиксированной связи.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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