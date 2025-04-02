Цена финансовой независимости: сколько нужно накопить для жизни без работы

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Алексей Родин, эксперт в области финансов, рассказал, как получить финансовую независимость.

Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository Деньги

Чтобы получать пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц, нужно накопить 65 миллионов рублей за десять лет.

Родин объяснил, что формула расчета капитала предполагает умножение годового дохода на 25. То есть, если ты хочешь получать 1,2 миллиона рублей в год, то и нужно 65 миллионов накопить. Он советует вложить эти деньги в облигации, чтобы каждый год забирать 4% от капитала. При доходности в 12% годовых это обеспечит желаемый доход и даст возможность расти вместе с инфляцией, передает "Прайм".

Ранее сообщалось, что цены на золото взлетели до рекордных уровней и теперь превышают 3100 долларов за унцию. Это один из самых значительных подъемов в истории драгоценного металла. Спотовая цена достигла 3128,06 долларов за унцию, и это произошло из-за разных факторов, включая опасения по поводу тарифов США.





Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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